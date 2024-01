Calciomercato Lecce | dopo Umtiti anche Hjulmand in vendita | ipotesi remota per i giallorossi?

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) I grandi ex deldello scorso anno, i due big, i due giocatori più carismatici che sono stati venduti all’estero, stanno finendo sul mercato in questa sessione invernale. Stiamo parlando ovviamente die di. Il primo ceduto al Lille, ha visto il campo solamente per sei volte in questa stagione, il secondo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: il grande colpo dell’estate scenderà in campo?: per Baroni tentazionecontro la Salernitana: subito addio con il grande colpo delestivo?: la partita dicontro la Roma in pillole, dettagli e ...