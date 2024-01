Calciomercato | la Juventus irrompe sulla trattativa Popovic

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), CLAMOROSO colpo di scena: suoltre al Milan s’inserisce laIncredibile colpo di scena dinellaper l’arrivo di Matijaal Milan! Oggi sarebbe dovuta essere la giornata decisiva per la fumata bianca e la chiusura dell’affare, ma c’è stata una brusca frenata con l’agente del ragazzo. Stando a quanto riferisce Daniele Longo su X, la Juve avrebbe avviato i primi sondaggi con l’entourage del calciatore classe 2006 per vedere la fattibilità dell’operazione. Il trasferimento in bianconero è possibile.

Due grandi obiettivi in casa bianconera in vista di questa stagione sportiva che ha riportato, nuovamente, in lotta per lo scudetto una Vecchia ... (metropolitanmagazine)

Puntellare l'organico per andare a caccia dello scudetto. La Juventus , attualmente seconda in classifica a -2 dall'Inter capolista, non vuole ... (today)

La Juventus è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e il distacco di appena due punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter ... (calcioweb.eu)

L'ex, classe 1987, è a caccia di un posto da titolare per strappare una convocazione agli Europei 2024 in Germania.Accordo totale con la, a breve potrebbe essere ufficializzato il primo colpo di mercato bianconero. Prima dell'attesissimo scontro diretto con l'Inter, in programma il prossimo 4 febbraio, sono diversi gli ...Allegri fa 400 panchine con la Juve, la partita più bella Cita la Champions League, le parole in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve–Frosinone ...Per il terzo anno consecutivo un giocatore della Juventus si piazza agevolmente ai vertici del 'Calciobidone' – titolo a cura di Calciobidoni.it, del Guerin ...