Calciomercato | il Brighton insidia il Napoli per Samardzic

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPerso il genoano DRAGUSIN, volato a Londra dove giocherà nel Tottenham, ilrischia di mancare anche l’obiettivo, per il quale la trattativa con l’Udinese (e con il padre del giocatore) sembrava ben avviata. Invece si è inserito ildi De Zerbi con una proposta di 20 milioni di euro più 5 di bonus che ha complicato il lavoro degli emissari di De Laurentiis, che con l’Udinese trattano anche per il difensore PEREZ. Sono attesi sviluppi, in un senso o nell’altro, entro le prossime 48 ore, intanto dalla Germania arrivano smentite sul presunto interessamento partenopeo per SIMAKAN, anche lui difensore, del Lipsia. Ha trovato una nuova squadra BONUCCI, andato al Fenerbahce che ora vorrebbe anche il milanista KRUNIC. E a proposito dei rossoneri, la dirigenza cerca, dopo il ritorno di GABBIA, ...

Possibile colpo di scena nella trattativa tra Udinese e Napoli per Lazar Samardzic . Mentre i due club hanno raggiunto un principio di accordo - 20 milioni di euro più 5 di bonus - ilsi sarebbe inserito nella trattativa. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE , infatti, la squadra allenata da Roberto De Zerbi avrebbe deciso di puntare con decisione il centrocampista ...... seppur la Premier League stia provando a soffiare il colpo a De Laurentiis , con l'interesse deldelle ultime ore. Come racconta nell'ultim'ora.com, il centrocampista serbo, ...Ora la palla passa nelle mani di Samardzic, ora però bisogna tenere anche sotto osservazione un possibile interessamento del Brighton sul ragazzo. Per ora solo una manifestazione di interesse, nulla ...con l'interesse del Brighton delle ultime ore. Come racconta nell'ultim'ora Calciomercato.com, il centrocampista serbo, in ogni caso, ha già avvisato la dirigenza friulana di voler lasciare Udine: ...