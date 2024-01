Calciomercato | Genoa Dall' Inghilterra ' Dragusin ha scelto Tottenham'

Ma ilnon vuole assolutamente privarsi di uno dei protagonisti di questa prima parte di ... Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A, LE NEWS DI OGGI ...I bavaresi avevano alzato la proposta a 31 milioni di euro ma Dragusin ha deciso di firmare con gli inglesi, che per il suo cartellino avevano trovato un accordo colsulla base di 24 milioni ...Una decisione strettamente connessa al mercato della Juventus e indirettamente a quello dell'Inter. Al Genoa infatti vanno 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus molto facili da raggiungere per il ...Secondo "Sky Sports Uk", alla fine il 21enne difensore rumeno del Genoa avrebbe deciso di accettare la proposta degli Spurs, preferendola a quella del Bayern Monaco, e in giornata dovrebbe sbarcare a ...