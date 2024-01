Calciomercato Fiorentina | continua il pressing per Zaccagni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Un obiettivo dichiarato per il prossimo futuro. La campagna acquisti del club toscano è in fermento in questo mese di gennaio deputato alle trattative dette “di riparazione”, ma il profilo preferito scelto dagli uomini mercato dei gigliati non arriverà in questa corta finestra invernale. La situazione, infatti, sembra essere piuttosto articolata e difficile da risolvere nel breve periodo. Ildellaha elevato Mattiacome priorità assoluta, ma Claudio Lotito non è d’accordo nel cedere l’esterno d’attacco in questo primo mese del 2024. Una situazione, però, potrebbe remare contro la Lazio: il rinnovo contrattuale dell’ex Hellas Verona non è semplice da intavolare. I viola osservano e sperano., a gennaio impossibile arrivare a ...