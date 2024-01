Calciomercato | Fenerbahce Bonucci atteso a Istanbul per visite mediche

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il club turco conferma la trattativa per l'arrivo dell'ex Juve(TURCHIA) - Leonardosta per diventare un nuovo giocatore del. È lo stesso club turco a confermare in una ...

Rade Krunic potrebbe abbandonare il Milan in questo Calciomercato invernale per accasarsi in Turchia. Serve però un'offerta ai rossoneri (pianetamilan)

Bonucci, che dovrebbe accasarsi alda svincolato dopo aver risolto l'accordo con i tedeschi, potrebbe assistere dal vivo alla gara di stasera contro il Konyaspor. - foto Ipa Agency - . glb/...Sarà un nuovo giocatore del. Questo il comunicato della società: "Il club sta lavorando per rafforzare la squadra durante la finestra di. Ha avviato le trattative per il ...Il club turco conferma la trattativa per l'arrivo dell'ex Juve ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Leonardo Bonucci sta per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. È lo stesso club turco a ...Nonostante l'inserimento del Bayern Monaco, Dragusin ha scelto il Tottenham e in mattinata volerà già direzione Londra. Nelle prossime ore sono in programma le visite mediche con gli Spurs. Firmerà un ...