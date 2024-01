Calciomercato | che beffa per il Napoli | c’è la conferma dell’agente

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’agente dell’obiettivo di mercato delhato il rifiuto del suo assistito al club azzurro: svelato il motivo Sembra sfumato un importante obiettivo di mercato per il. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi sul mercato per rimediare ad una stagione fin qui disastrosa, con un piazzamento in campionato assolutamente insoddisfacente come il nono posto in classifica. Per questo, il mercato potrebbe regalare innesti di livello in reparti come la difesa e il centrocampo. Sembra però oramai fatto il trasferimento del difensore del Genoa Radu Dragusin al Tottenham. La trattativa è stata un vero e proprio intrigo di mercato, che coinvolto tantissime big europee di paese diversi. Fra queste, c’è stato anche il: i rumors hanno parlato di un’offerta azzurra coinvolgente anche contropartite come ...