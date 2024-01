Calciomercato Barcellona | Felix non convince | riscatto a rischio?

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), dopo un buon inizio Joaoè in un grosso calo di rendimento e la sua permanenza è aUn’estate a rincorrere il, la firma sul gong delestivo e ora, sei mesi dopo, Joaorischia di riperdere ancora una volta il blaugrana. Come riportato da Sport, il portoghese, dopo un buon inizio di stagione, è calato drasticamente e ora il suonon sembra così sicuro. Il calciatore, che in 22 presenze ha totalizzato 6 gol e 3 assist, aveva rinnovato con l’Atletico Madrid riducendosi l’ingaggio per passare con i catalani, ma ancora una volta il suo futuro è incerto.