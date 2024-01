Calcio | terminato incontro FIGC - Serie A | Marotta ' costruttivo'

"Sì è parlato di riforma dei campionati e non solo, anche di un insieme di riforme che riguardano ilprofessionistico in generale. È stato un incontro molto utile che continuerà nei prossimi ...Koca era entrato in campo al termine del match casalingo disputato dalla propria squadra contro il Rizespor,1 - 1 in seguito a un discusso rigore assegnato dall'arbitro in pieno recupero. ...13:33 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Frosinone. Allegri non dovrebbe avere a disposizione Chiesa e Rabiot, mentre Vlahovic e ...Al tavolo, il Presidente federale Gravina, il presidente Casini e l’ad Luigi De Siervo e poi Cairo, Marotta, Calvo. Obiettivo il rinnovamento dei campionati ...