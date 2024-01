Calcio | termina incontro in Figc su riforme | Marotta ' costruttivo'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - "E' stato un". Queste le parole dell'ad dell'Inter Beppeal termine dell', durato circa tre ore, ina Roma tra la Serie A e il presidente Gabriele Gravina sulla riforma delitaliano in vista dell'assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto.

Il tecnico granata "Da un po' di tempo vedo i ragazzi allenarsi molto bene" Torino - A Frosinone per riscattare l'eliminazione in Coppa Italia subita ... (247.libero)

Il tecnico granata "Da un po' di tempo vedo i ragazzi allenarsi molto bene" Torino - A Frosinone per riscattare l'eliminazione in Coppa Italia ... (ilgiornaleditalia)

... ha durata biennale ea maggio 2021. Attraverso MARITTIMOMOB si intende progettare e ... […] Navigazione articoli, ufficiale: Dragusin lascia il Genoa... nel 1996 il 29 febbraiol'assedio della città di Sarajevo, dopo quattro lunghi anni. E ... un po' come aspettare i Mondiali diinsomma cerco di combattere la mia parte scaramantica, ...C’è l’idea di riformare sostanzialmente il calcio italiano come ha rivelato ieri Michele Crisictiello, direttore di Sportitalia. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ...[themoneytizer id=”99064-6] Renzetti 6,5 – Nessun rischio corso nei primi minuti, in assenza di attacchi avversari. Nulla poteva in occasione del gol, mente il resto della gara mantiene una gestione ...