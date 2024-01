Calcio Napoli | Osimhen duro contro l’agente di Kvara | “Non parlare di me”

Dura risposta dell'attaccante nigeriano via social NAPOLI - Volano gli stracci in casa Napoli. Victor Osimhen , attualmente in ritiro con la ... (ilgiornaleditalia)

Dura risposta dell'attaccante nigeriano via social NAPOLI - Volano gli stracci in casa Napoli. Victor Osimhen , attualmente in ritiro con la nazionale ... (247.libero)

Tra i difensori in nomination ci sono 3 italiani: Giovanni Di Lorenzo del, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco dell'Inter . Per quanto riguarda i rappresentanti delitaliano sono 6: ...L'ultima apparizione con la maglia granata per Seck è avvenuta per pochi minuti la scorsa domenica quando il Torino ha giocato, e vinto per 3 - 0 , la partita con il. I granata starebbero, ...Il Genoa, perso Radu Dragusin che si sta trasferendo in queste ore al Tottenham, è alla ricerca di un difensore centrale e tra gli obiettivi c'è un azzurro ...Un operatore socio sanitario e un infermiere sono stati aggrediti, in mattinata, all'ospedale Cotugno di Napoli. A denunciarlo è l'associazione ... In particolare, l'inferniere sarebbe stato raggiunto ...