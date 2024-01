Calcio | Mourinho | ' perso con un rigore da Var un po' ridicolo | senza Dybala abbiamo meno qualità'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Quando è un derby è ovvio che è doloroso.grandi difficoltà e nelle ultime settimanefatto una serie di big match. Oggi perdiamo per undelmoderno, da Var. E' uncheVar l'arbitro non avrebbe dato. I giocatori di 10 o 20 anni fa non si sarebbero buttati in quel modo. Nel primo tempo eravamo noi quelli con piùnalità in campo. Poi quando è uscito Paulo è cambiata la partita. Quando si perdeè difficile per noi,Paulo c'èconnessione di gioco edi possesso palla". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josèa Mediaset dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia con la Lazio. "Il ...

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A ha squalifica to per una giornata l'allenatore della Roma José Mourinho per "avere, al 49° ... (liberoquotidiano)

grazie al rigore di Zaccagni che batte Rui Patricio ed elimina la Roma di. Gara nervosa fin dai primi minuti ma Orsato assume un atteggiamento tollerante lasciando giocare ed ammonendo poco. Ma nei minuti di recupero succede di tutto: scoppiano due risse e il ...Mentreopta per Rui Patricio in porta e non Svilar, confermata la coppia Dybala - Lukaku, ... Al 14' si accende Dybala che supera Cataldi e guadagna undi punizione, ma la realizzazione ...L`allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio: `Perdere è sempre doloroso, farlo in un derby an.Tegola per Mourinho nel derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio. Nel corso del riscaldamento in vista del ritorno in campo per il secondo tempo, il portoghese ha sostituito Paulo Dybala che ...