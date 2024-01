Calcio | Monza | ufficiale l' acquisto di Daniel Maldini in prestito dal Milan

Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza . Il figlio di Paolo arriva in biancorosso dopo le avventure poco felici a Spezia e Empoli. Il ... ()

Calciomercato Monza : Maldini lascia Empoli e va in Brianza

Calciomercato Monza: in arrivo in prestito secco dal Milan Daniel Maldini; il figlio di Paolo lascia l’Empoli Il Monza è pronto a chiudere per ... (calcionews24)