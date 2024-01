Calcio | Juve; Allegri ' la Champions mi manca tanto'

Puntellare l'organico per andare a caccia dello scudetto. La Juventus , attualmente seconda in classifica a -2 dall'Inter capolista, non vuole ... (today)

La Juventus è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e il distacco di appena due punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter ... (calcioweb.eu)

"Chiesa non sarà convocato: il ginocchio va meglio e non è niente di preoccupante, se tutto va bene torna martedì per il Sassuolo in campionato": il ... (247.libero)

"Di queste 400 partite non ne cancellerei nemmeno una, perché nelsi vive di grandi sfide: quest'anno mi manca e ci manca tanto la Champions": così il tecnico ... "Per dieci laha dominato ..."Ha un valore importante, sono contento ed è un onore raggiungere questo traguardo dietro a due mostri sacri come Trapattoni e Lippi": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così le ...Sono convinto che la Juventus se la giocherà perché non ha impegni europei ... aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio ...Intervenuto a Calcio Totale, Angelo Di Livio ha parlato dei giovani bianconeri ... in una piazza importante con un allenatore fortissimo che ha vinto tutto e poi la Juventus che a fine anno si ritrova ...