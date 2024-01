Calcio | Fiorentina in semifinale Coppa Italia | Bologna battuto ai rigori

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Laè per il terzo anno consecutivo indi. La formazione viola haal Franchi aiilper 5-4 dopo regolamentari e supplementari terminati 0-0. Decisivo il rigore (il quinto della serie) sbagliato da Posch cui ha fatto seguito M. Lopez che ha segnato il quinto rigore per i viola. Nel primo tempo grande chance appena dopo la mezz`ora: in area Zirkzee manda al bar Milenkovic ma grazia lascheggiando la parte alta della traversa. Nella ripresa poche emozioni.Si va ai supplementari. La palla della vittoria arriva sulla testa di Kayode al minuto 109, ma l`esterno viola manca la porta di testa, da posizione più che favorevole. Nel secondo overtime nessuna emozione. Si va ai ...

... con il club che ha già ricevuto gli interessi concreti di Monza e soprattuttooltre che del Bologna. Proprio il Monza continua a cercare rinforzi per Raffaele Palladino: contatti con il ...Nella nuova Mecca del, ricca di soldi e affamata di eventi internazionali, invece no. L'... A fine gennaio tocca alle italiane: Napoli, Inter, Lazio e. L'avviso del Barcellona ai ...Nella serata odierna è scattato il via del programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024: il primo incontro settimanale del torneo vedeva affrontarsi la Fiorentina di Vincenzo Italiano e ...23:39 - I viola volano in semifinale di Coppa Italia per la terza volta consecutiva: Vincenzo Italiano è il primo a riuscirci! Si conclude qui la diretta testuale di FirenzeViola.it, buonanotte a ...