Calcio | Cairo | ' ce la siamo cantata e suonata | ora serve piano preciso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - "Ilnon ha avuto un centesimo di aiuto dallo Stato. Avendo avuto dei problemi enormi, tant'è vero che le perdite sono aumentate in maniera esponenziale. Oggi ce laperò poi devi uscire da qui con unper ristrutturare il, per riformare ile deve esserci un aiuto da tutte le componenti”. Queste le parole del presidente del Torino Urbano, al termine dell'incontro tra Figc e Lega A sulla riforma delitaliano. “I calciatori non hanno avuto nessun tipo di penalizzazione, anzi i loro ingaggi sono aumentati -ha aggiunto il numero uno del club granata-. Lo Stato deve dare anche alun aiuto, visto che il ...