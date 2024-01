Caivano | Alto Impatto | identificate 231 persone

(Di mercoledì 10 gennaio 2024). Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 231e controllato 91 veicoli Nella giornata di lunedì, gli agenti del Commissariato di Afragola con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune died in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 231e controllato 91 veicoli. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Dall'8 al 12 gennaio la mostra Meeting "Sub tutela Dei – il giudice Rosario Livatino" sarà nel comune napoletano, teatro di recenti drammatici fatti di cronaca. Oggi l'inaugurazione con don Maurizio P ...CAIVANO - A Caivano, il comune dell'hinterland partenopeo teatro di tristi recenti fatti di cronaca, giunge la testimonianza di Rosario Livatino, il ...