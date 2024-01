Cairo | “Sembra che il governo voglia affossare il calcio italiano”

Urbano Cairo non ha usato mezze misure al termine dell'incontro in FIGC tra il presidente Gabriele Gravina e le società di calcio:... (calciomercato)

quasi che ci sia la volontà del Governo di affossare il calcio, è incredibile le parole diLo Stato non dà il minimo aiuto, avete visto cosa è successo con il decreto crescita che ...ha polemizzato duramente contro la decisione del governo di un prorogare l'estensione del Decreto crescita al mondo del calcio. "quasi che ci sia la volontà del governo di affossare il ...«Sembra che dal parte del governo ci sia la volontà di affossare il calcio italiano». Così Urbano Cairo, proprietario del Torino e presidente e ad di RCS MediaGroup, ai cronisti uscendo dalla sede ...Urbano Cairo, presidente del Torino, al termine dell'incontro in FIGC tra il presidente Gabriele Gravina e le società di calcio, non è stato diplomatico ed ha espresso molta preoccupazione per il ...