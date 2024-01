Cairo | «Dovremmo avere un tax credit come il cinema Poi c’è il betting dal quale non prendiamo un centesimo»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Al termine dell’incontro avvenuto in Federcalcio tra il presidente Figc, Gabriele Gravina, e la Lega Serie A, il presidente del Torino, Urbano, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport.ha polemizzato duramente contro la decisione del governo di un prorogare l’estensione del Decreto crescita al mondo del calcio. «Sembra quasi che ci sia la volontà del governo di affossare il calcio, è incredibile. Lo Stato non dà il minimo aiuto, avete visto cosa è successo con il decreto crescita che era un vantaggio anche per il Paese. Togliendolo si è penalizzato il calcio senza avvantaggiare nessuno. Poi c’è il tema delche vale 16 miliardi di euro e dalnoi nonun. Infine gli stadi: ci sono squadre che li ...

...della Rai Carlo Fuortes e la premier Giorgia Meloni fissato per la fine di aprile... attualmente conduttore di Non è l'Arena sulla rete di Urbano. Ma, qualora il progetto andasse in ...... ma Ivan Juric risponde ancora alle affermazioni del presidente Urbanoche ha detto di aver ... Penso che noi siamo uno staff molto aziendalista, anche oltre quello cheessere in certe ...Urbano Cairo non ha usato mezze misure al termine dell`incontro in FIGC tra il presidente Gabriele Gravina e le società di calcio: dalle parole del presidente.Urbano Cairo ha parlato a margine di un summit andato in scena stamattina ... Togliendo il Decreto Crescita, penalizzi il calcio senza avvantaggiare nessuno, nemmeno lo Stato. Dovrebbero esserci dei ...