Cagliari vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I sardi hanno bisogno di punti pesanti per la salvezza, mentre i felsinei non vogliono mollare la zona Europa.vssi giocherà domenica 14 gennaio 2024 alle ore 15VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi, dopo la promozione della scorsa stagione, puntano a mantenere la categoria, ma stanno trovando non poche difficoltà. La squadra di Ranieri si trova al quart’ultimo posto con 15 punti, a più uno sulla retrocessione. Nelle ultime cinque giornate, la vittioria è arrivata solo una volta, a fronte di due pareggi e due sconfitte I felsinei vogliono giustamente sognare in grande visto l’eccellente campionato che stanno disputando. La squadra di THiago Motta è infatti al quinto posto con 32 punti, a ...