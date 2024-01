Cagliari | si ferma Oristanio | ecco per quanto rimarrà fuori

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), siGaetano: il trequartista dei sardi si è infortunato contro il Lecce e sarà indisponibile per più di un mese Gaetano, giocatore dele autore del gol del pareggio nella gara di Lecce allo Stadio Via del Mare, proprio in Puglia ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Come riporta Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il rossoblù dovrà rimanere fermo almeno 45 giorni. Adesso Claudio Ranieri deve correre ai ripari. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

