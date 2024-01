Buchanan | obiettivo Monza-Inter! Un ultimo step da completare – TS

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è il primo rinforzo dell’Inter per il mercato di gennaio. Il canadese punta ad esordire sabato con il: prima però unodaè pronto ad esordire con l’Inter. Prima però c’è unoda. Nella giornata di ieri, come riferito da Tuttosport, l’esterno canadese è partito alla volta di Bruxelles dove oggi sbrigherà le ultime pratiche burocratiche relative al suo trasferimento in Italia. Il rientro a Milano è previsto fra stasera e domani conche si aggregherà di nuovo alla squadra che, sabato, sfiderà il. Il canadese dovrebbe figurare fra i convocati, con quello che dovrebbe essere un primo assaggio di Inter. Fonte: Tuttosport – Federico Masini Inter-News ...

Intervistato dai canali ufficiali dell' Inter , Tajonha detto le sue prime parole da nuovo calciatore dei nerazzurri. Per lui - arrivato in ... ma il mioè quello di imparare più ...arriva dal Bruges a titolo definitivo per sette milioni più bonus: operazione da 10 ... Posso giocare in diverse posizioni, ma il mioè quello di imparare più cose possibili, mettermi ...L’Inter è focalizzata sulla sfida in programma sabato con il Monza all’U-Power Stadium. Inzaghi ha diretto oggi un allenamento mattutino nel quale era presente anche Buchanan: il canadese molto probab ...Tajon Buchanan si è unito all’Inter in questa sessione di mercato, e ieri ha svolto il primo allenamento di gruppo: le sensazioni Nonostante il recente periodo di limitato impiego in Belgio, Tajon Buc ...