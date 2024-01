Buchanan | assente ma il focus resta Monza-Inter | domani il rientro! – Sky

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’indisponibilità diper l’durerà solo un giorno. Il canadesesi unirà al gruppo di Inzaghi per preparare. Sky Sport 24 informa sulla sua presenza per il match di sabato. DISPONIBILITÀ – Nella sessione d’allenamento odierna dell’non è presente il nuovo acquisto Tajon. L’assenza del canadese, però, non preoccupa ma è assolutamente giustificata dai suoi impegni burocratici. Una volta risolte le pratiche per il permesso di soggiorno in Belgio,tornerà a Milano. Già dail calciatore è atteso dall’. Come spiega Andrea Paventi, infatti, l’ex Bruges sarà presente all’allenamento nerazzurro di domattina per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. È ...

... i fari sono puntati su Romelu Lukaku , il 'grande' andato a inseguire il 'sogno Chelsea' (... E' in corso un 'casting' per sostituirlo tra il canadese del Bruges Tajon(affidabile come '...... ma recupera il portiere Bonou ,in extremis a causa di un malore accusato dopo gli inni ... Canada (3 - 5 - 2) : Borjan; Johnston, Vitoria, Miller;, Hutchinson, Eustaquio, Davies, ...MILANO Prime corse ad Appiano Gentile per Tajon Buchanan, laterale canadese di 24 anni acquistato dai nerazzurri per sopperire alla ...Il dato emerso conferma l'incapacità dell'Inter di investire nel modo giusto risorse importanti per l'approdo di nuovi terzini, con la gestione Marotta-Ausilio tutto è cambiato in meglio ...