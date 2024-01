Btp a ruba | 155 miliardi di richieste in un' asta

Vanno ainoltre i bond e il collocamento del Tesoro di duesindacati (7 e 30 anni) ha registrato una domanda record, mentre Unicredit ( - 1,67%) e Bper ( - 3,84%) collocano due bond ...Con ilValore il Tesoro punta ad incanalare i risparmi degli italiani verso obbligazioni pubbliche, in una fase in cui la Banca centrale europea (BCE) sta progressivamente riducendo la sua ...L'addio al mercato tutelato del gas è agli atti da oggi. Mentre per la luce scatterà a luglio. E allora nessuno resterà senza gas dopo il 10 gennaio come ...Btp a ruba sul mercato. Il Tesoro ha registrato una domanda record di 155 miliardi di euro per due Btp proposti al mercato ...