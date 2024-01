Brambati si autoconvince | «Inter poco sana Situazione debitoria»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Massimo, ex calciatoreinformato in materia, si basa solo su quello che viene detto contro l’in quella che lui definisce”. Ne ha parlato su TMW Radio durante “Maracanà”. DISINFORMAZIONE – Massimoparla dei conti dell’, senza perdere occasione per criticare: «Dire che l’poi è una societàè un eufemismo. Gli economisti dicono che c’è una fasedi oltre 800mln, con prestiti a tassi inguardabili.quindi prima con merito, al netto di qualcheche si è venuta a creare con decisioni arbitrali molto discutibili, vedi Napoli, Genoa e ora Verona».-News - Ultime notizie e ...