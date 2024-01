Boss del narcos evadono dal carcere Caos in Ecuador | uomini armati in studio tv

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Fabricio Colón Pico, detto el Selvaje (Il Selvaggio, in italiano), leader del cartello Los Lobos in, associato al cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), è evaso daldopo essere stato arrestato meno di una settimana fa. “El Selvaje” ha partecipato al crimine di Fernando Villaviencio e ha cercato di porre fine alla vita del procuratore generale dell’Diana Salazar. La Salazar aveva denunciato il piano per attentare alla sua vita lo scorso 3 gennaio, presso la Corte Nazionale di Giustizia, durante un’udienza del caso Metastasis (che indaga l’anarcopolitica). “Lo dico con nome e cognome. Ora venite a uccidermi”, aveva denunciato la capo della Procura durante l’udienza. Non bastasse, indomenica scorsa era evaso Adolfo Macias, alias “Fito”, il leader del cartello dei Los Choneros, associato ...