Bombardare gli Houthi non è più escluso Il pattugliamento Usa-Uk non frena i pirati del mar Rosso

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La battaglia navale a due passi dallo stretto di Bab el-Mandeb registra il più imponente attacco dei miliziani yemeniti sostenuti da Teheran e una risposta plateale degli angloamericani. A Roma e nelle altre capitali europee prevale la cautela, sul tavolo l'estensione della missione Atalanta. I timori per l'impatto sul conflitto a Gaza e sulla guerra in Yemen

... la Giordania continua ala Siria per stroncare la produzione di captagon , un'... Incandescente anche il fronte del Mar Rosso , doveHouthi hanno annunciato di aver attaccato con missili ...Secondo le ultime news di oggi, 10 gennaio 2024, le truppe di Tel Aviv continuano ale ... Questa non è una minaccia per il Libano, è una promessa perabitanti del nord" di Israele. 15 ...Da circa due mesi, gli attacchi dei miliziani yemeniti Houthi, sostenuti da Teheran, alle navi commerciali nel Mar Rosso sono diventati una delle variabili più pericolose e meno prevedibili nel ...Svolta nelle indagini sulla donna accoltellata in un autogrill a Santo Stefano: la polizia ha fermato l'ex marito. I nuovi sviluppi ...