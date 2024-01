Bologna | Thiago Motta | 'Rinnovo? Rispondo così'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ilè fuori dalla Coppa Italia. I rossoblù hanno perso ai rigori con la Fiorentina che vola in semifinale grazie al penalty...

“Noi giochiamo sempre per la vittoria e oggi meritavamo qualcosa in più. Il calcio è così e dobbiamo accettare questo pareggio e andare avanti. Noi ... (sportface)

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha presentato in conferenza stampa la sfida con la Fiorentina, valida per i quarti di finale di Coppa... (calciomercato)

“Il nostro obiettivo è dare il massimo come sempre, lo stato d’animo dei ragazzi è ottimo: si allenano bene e pensano a questi quarti di finale ... (sportface)

...tempo parte meglio la squadra diMotta che al 50' colpisce ancora un legno con Orsolini che piazza il sinistro dai 20 metri, ma il palo salva Christensen. Al 66' altra occasione per il......Milenkovic che si è ritrovato messo a sedere dall'abilità del funambolico olandesino di... Italiano(4 - 2 - 3 - 1) : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi (87' Calafiori), Kristiansen; ...Sono scattati i quarti di finale di Coppa Italia e la Fiorentina è la prima semifinalista. Dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari, i viola al ...Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa ... Ho fatto i complimenti a Thiago Motta". "No, abbiamo ...