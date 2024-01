Bologna | occhi puntati sul Talles Magno del New York City

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 2024-01-10 12:25:28 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Nel mercato delspunta un nome nuovo: il brasiliano. Nato a Rio de Janeiro e cresciuto nel Vasco Da Gama, attualmente gioca per il New. Tra novembre e dicembre era stato accostato all’SSC Napoli, al quale nelle scorse ore sembra essersi aggiunto anche il forte interesse del. Questo perchéè un attaccante versatile che può giocare anche da centravanti. Ha esperienza in entrambi i ruoli, avendo suonato per Vasco Da Gama e New. Il brasiliano ...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Pessime notizie in vista dei prossimi impegni per la Virtus Segafredo Bologna , che perde causa infortunio anche Devontae Cacok . Il lungo americano, ... (oasport)

...sarebbero state commesse dal regime ucraino per gettare discredito sull'esercito russo agli... Le polemiche però sono cominciate soltanto pochi giorni fa a, quando il Centro sociale ...... l'ex Psv e Az Alkmaar ha attirato su di sè glidel calcio inglese. Ma il Genoa non vuole ... Il Frosinone ha annunciato l'arrivo di Bonifazi daldopo il mancato arrivo di Huijsen dalla ...Un'associazione convenzionata con il Comune ha programmato "Il Testimone", un film russo pieno di falsità e propaganda sulla guerra in Ucraina ...Corsa Scudetto: per i tecnici della Serie A vince l’Inter. Solo tre allenatori non indicano i nerazzurri come squadra favorita Chi è stata la squadra rivelazione del campionato E il calciatore sorpre ...