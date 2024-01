Bollette roventi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Caos di offerte, call center scatenati, persino truffe. Il mercato libero per il gas (e da luglio per la luce) coinvolge quattro milioni e mezzo di famiglie. Non conoscerne i meccanismi può riservare sorprese molto costose. Una guida ragionata. E' capitato perfino a lei. Un giorno le suonano il campanello di casa, apre la porta e si trova davanti una ragazza che si presenta con il cartellino di una grande società energetica in evidenza sulla giacca. L’addetta inizia a parlare di contratti, di fasce orarie, di prezzi e poi chiede codice fiscale, il Pod o il Pdr delle forniture luce e gas, che servono per autorizzare la migrazione dell’utenza a un altro fornitore. Peccato, per la venditrice, che aveva scelto la casa meno adatta per intortare il consumatore: ci abita infatti Silvia Rossi, direttore commerciale utilities di Facile.it, un sito web che non solo monitora le tariffe, ma che ha ...

