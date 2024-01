Bollette gas | attenzione alla tariffa Placet | ha le condizioni peggiori possibili per i clienti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Fermo restando che l’obiettivo finale per noi utenti deve essere l’elettrificazione dei consumi, spostando all’elettrico quello che oggi va ancora a gas per poterlo alimentare grazie alle fonti rinnovabili, vorrei fare con voi un piccolo esercizio di realtà su quello che succederà da oggi 10 gennaio, ovvero con la fine del mercato di maggior tutela per il settore gas. Mettiamo per una volta da parte ivulnerabili che da oggi potranno rimanere o rientrare nel “servizio di tutela delle vulnerabilità”. I“non vulnerabili” attualmente in servizio di maggior tutela avranno di fronte a sé tre strade: 1. Andare sul libero mercato e trovare offerta più vantaggiosa per il loro profilo consumi con l’attuale o con un nuovo gestore;2. Sottoscrivere un contratto denominato.3. Non optare per nessun cambiamento e ricadere ...