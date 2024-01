Bollette gas | addio al mercato tutelato | cosa cambia per le famiglie

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Da oggi 10 gennaio 2024 gli italiani devono direaldel gas. Per capire quanto costerà alleil passaggio allibero, nel caso in cui si scelga un contratto a prezzo fisso oppure variabile, il Codacons ha realizzato un’indagine. Prendendo in esame le migliori offerte degli operatori presenti sull’apposito comparatore pubblicato sul sito di Arera, e considerato il consumo medio di una famiglia tipo pari a 1.400 metri cubi annui per cottura cibi, riscaldamento e produzione di acqua calda, si scopre che i contratti a prezzo fisso sono sensibilmente più costosi rispetto alle tariffe praticate agli utenti vulnerabili, quelli cioè che rimarranno nel regime di maggior tutela, spiega il Codacons. La bolletta media del gas si attesta a 1.905,43 euro annui, ...

La situazione cambia se si sceglie un contratto a prezzo variabile: in questo caso la bolletta media del, considerando la migliore offerta, si attesta a 1.620,55 euro annui, con un risparmio di ...