Bollette del gas | arriva il salasso | quanto aumenteranno i prezzi nel 2024 e perché

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il prezzo del gas scende, su livelli che non si vedevano dal novembre del 2021, all’inizio della crisi energetica. Ma questo calo non si traduce in buone notizie per i consumatori, anzi lesono destinate ad aumentare. Innanzitutto non ci sarà una riduzione delleda gennaio delsono finite le misure calmierate introdotte nel 2022: il governo Meloni non ha rinnovato né l’Iva ridotta al 5% per il gas (tornerà al 22%) né il taglio degli oneri di sistema. A neutralizzare gli effetti del calo del prezzo del gas – legato anche all’alto riempimento degli stoccaggi in Ue (sopra l’84%) – ci sarà anche la fine del mercato tutelato e il passaggio al mercato libero. Quali saranno gli effetti di tutte queste novità in bolletta?aumentano ledel gas a ...