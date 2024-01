Blitz dei Carabinieri Forestali | Sette Cani Maltrattati e Denutriti | 62enne Denunciato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Chieti - Nel corso di un'operazione congiunta condotta daie dagli operatori sanitari dell'ASL Lanciano Vasto Chieti,sono stati sequestrati a Ortona, in un'azione mirata contro il maltrattamento animale. Il proprietario, un uomo di 62 anni, è statoalla procura della Repubblica teatina per i reati di "maltrattamento di animali" e "detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Le accuse portano a conseguenze serie, con il primo reato punibile con la reclusione da tre a diciotto mesi o una multa che varia da 5.000 a 30.000 euro. Il secondo reato può portare all'arresto fino a un anno o a un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. I, trovati in condizioni deplorevoli, erano confinati in ...

commenta I carabinieri hanno eseguito un blitz nella fabbrica dell' ex Ilva di Taranto , per acquisire la documentazione necessaria alla Procura in ... (247.libero)

Si tratta di una circolazione intensa, ma ' la situazione complessivamente rientra nell'alternarsi di intensità annuale delle stagioni di trasmissionevirus respiratori, e anche il periodo in cui ...carabinieri del Nucleo operativo ed ecologico di Lecce all' ex Ilva di Taranto . I militari si sono recati ieri negli uffici e nelle sedi dello stabilimento siderurgico per dare seguito a un ...Furci Siculo – I Nas di Catania hanno effettuato nei giorni scorsi una ispezione alla Casa per Anziani “Oasi Sant’Antonio” di Furci. L ‘accertamento si è basato principalmente sul controllo di alcuni ...Gli osservatori bianconeri hanno visionato ancora una volta il talento dell'Arsenal Academy, che gioca in prestito allo Swansea City: gol e magie in FA Cup. Sviluppi e prospettive ...