Blinken in visita in Israele | I Paesi della regione vogliono uno Stato palestinese - Troppi morti a Gaza | ma no accusa di genocidio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 10 gen 06:27 Gli Usa abbattono 24 missili e droni Houthi nel Mar Rosso La marina Usa ha abbattuto un totale di 24 missili e droni Houthi lanciati dallo Yemen, in uno dei più grandi attacchi dei ...

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken , è in visita a sorpresa a Baghdad , in Iraq. Lo riferisce una nota del governo iracheno. Nella ... (247.libero)

09 gen 20:13: molti Paesi della regione vogliono nascita Stato palestinese Molti Paesi della regione sono pronti a investire sulla ricostruzione di Gaza e a sostenere i palestinesi nella loro ...Al suo quarto tour diplomatico nella regione per scongiurare un'espansione del conflitto,... L'obiettivo dellaa Tel Aviv è anche insistere su una strategia che riduca le vittime civili ..."Serve stato palestinese" Per Blinken, "la guerra a Gaza potrebbe finire domani se ... così come chiedono molti Paesi della regione visitati dal capo della diplomazia americana prima della tappa a Tel ...Le parole sembrano tener conto della realtà. Israele deve evitare ulteriori danni ai civili nella guerra che sta conducendo contro Hamas a Gaza e che ha già provocato troppi morti, oltre 23mila finora ...