Blackview OSCAL PowerMax 3600 è la prima power station rugged con capacità espandibile

Per anni vi abbiamo raccontato il mondo delle Power Station elencando caratteristiche e peculiarità di svariati modelli, ma laPowerMax 3600 appena annunciata è la prima al mondo di categoria Rugged . L'azienda, forte della sua esperienza in questo settore attraverso la produzione di smartphone 'per uomini ...Per anni vi abbiamo raccontato il mondo delle Power Station elencando caratteristiche e peculiarità di svariati modelli, ma laPowerMax 3600 appena annunciata è la prima al mondo di categoria Rugged . L'azienda, forte della sua esperienza in questo settore attraverso la produzione di smartphone 'per uomini ...Blackview & OSCAL, noti per essere leader nell’industria dei dispositivi smart rugged, stanno intraprendendo un’avventura pionieristica. Con il lancio di PowerMax 3600, combinano la resistenza indistr ...Blackview is well-known for launching rugged smartphones. Well, the company has decided to switch things up. The Blackview OSCAL is a power station, and the company says it’s the world’s first rugged ...