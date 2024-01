Bimba ustionata con spray | la madre condannata a 4 anni

Gli investigatori hanno piazzato delle microcamere che hanno registrato i momenti in cui la donna causava le ferite alla. La madre riconosciuta capace di intendere e volere La donna è stata in ...Il giudice ha dichiarato decaduta la potestà genitoriale sulla piccola. La donna era stata incastrata dalle immagini registrate dalle telecamere nascoste in ...La donna, stando alle indagini della Squadra mobile di Milano e del pm Pasquale Addesso, spruzzava spray deodorante a distanza ravvicinata provocando lesioni e ustioni sulla pelle ... risarcimento di ...La donna, una 27enne della provincia di Varese, aveva provocato lesioni e ustioni sulla delicata pelle dalla figlioletta: era stata arrestata per maltrattamenti. Afflitta da sindrome di Munchausen, è ...