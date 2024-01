Biglietti Napoli Fiorentina | informazioni sui ticket per la Supercoppa

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ipertra, dettagli, modalità d’acquisto per quanto concerne laItaliana Tramite il sito ufficiale, ilha inserito tutte leper quanto concerne iper il match contro la: valevole per la(che si giocherà in Arabia). IL COMUNICATO – La SSCinforma che iper la gara, semifinale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, in programma giovedì 18 gennaio 2024 presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh (Arabia Saudita), alle ore 22.00 local time (ore 20.00 italiane), sono in vendita sul seguente sito: ...

"L'invito di De Laurentiis allo stadio Mi hanno detto che erano arrivati deiper la partita del, non ci sono mai entrato in uno stadio e quindi li ho restituiti anche perché i ...https://sscnapoli.it/ea - sports - fc - supercup -- fiorentina - modalita - acquisto -- e - procedura - di - ingresso - in - arabia - saudita Comments commentsLe parole sono di Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ormai ex calciatore del Genoa e ex obiettivo di mercato del Napoli. Il difensore andrà al Tottenham. «C'erano più soldi dal Bayern, ma lui ha ...Lega Serie A ha comunicato le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le due gare di Semifinale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, in programma a Riad i prossimi 18 e ...