Biathlon | IBU Cup Val Ridanna | Sara Scattolo seconda nella sprint! Daniele Cappellari è 12°

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si apre oggi con un podio per l’Italia in Valla quinta tappa dell’IBU Cup 2023-2024 di7.5 km sprint femminile è, mentre10 km sprint maschile è dodicesimo7.5 km sprint femminile la vittoria va alla transalpina Gilonne Guigonnat (10/10 al tiro), che trionfa in 20:48.7, ma al secondo posto si piazza, anch’ella perfetta al poligono, che paga al traguardo 5.8, infine si classifica terza la norvegese Ida Lien (2 errori in piedi) a 10.0. A punti Linda Zingerle (8/10 al tiro), 34ma a 1:59.3, e Martina Trabucchi (7/10 al tiro), 35ma a 2:00.7, mentre non ce la fa Fabiana Carpella (3 errori), 48ma a ...

Prosegue laCup con le gare in Val Ridanna (Bz), dove saranno al via Daniele Cappellari, Christoph Pircher, David Zingerle, Nicola Romanin, Marco Barale , Nicolò Betemps, Sara Scattolo, Linda Zingerle, ...Prosegue anche laCup con le gare in Val Ridanna (Bz), dove saranno al via Daniele Cappellari, Christoph Pircher, David Zingerle, Nicola Romanin, Marco Barale, Nicolò Betemps, Sara Scattolo, ...Das heimische Quartett schneidet nach der Überrundung in Oberhof diesmal deutlicher erfreulicher ab. Der Sieger ist der gleiche wie in Oberhof.Il secondo circuito di biathlon vede aprirsi la seconda tappa italiana con il secondo posto della giovanissima di Forni Avoltri, alle spalle della francese Guigonnat per ...