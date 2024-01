Biasin | «Inter | dialettica pericolosa! Ricordo gli errori a sfavore»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)va in difesa dell’, dopo lo sciacallaggio mediatico e sui social di questi giorni. Fra le varie cose, il giornalista ricorda – durante Tutti Convocati su Radio 24 – degliarbitrali anon evidenziati a dovere. LA REPLICA – Fabriziodà i voti a fine girone d’andata: «Credo che siano due 10. L’ha perso una marea di giocatori che avevano giocato la finale di Istanbul e non sembrava così automatico, Simone Inzaghi ha messo bene in campo la squadra e ora sembra tutto normale. Ma, a inizio stagione, credo che anche Juventus, Milan e Napoli siano partite con l’obiettivo di vincere lo scudetto. La mancata ammonizione di Nicolò Barella? Quello è un chiaro errore dell’arbitro, peraltro probabilmente Barella avrebbe preferito saltare la partita col Monza ...