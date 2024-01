Berruto contro Abodi | “Sconfessa la sua stessa maggioranza | riferisca in Parlamento”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il responsabile delle politiche dello Sport per il Pd Marco, ha lanciato un’accusail Ministro dello Sport Andrea: “la suadimostrando una mancanza di rispetto totale nei confronti del“.ha presentato una proposta di legge, poi trasformata all’interno della Commissione in un maxiemendamento firmato da tutto il centrodestra e dall’intera opposizione, che si propone di destinare il fondo, costituito dalla tassazione degli extraprofitti delle società di scommesse sul calcio, ad una serie di iniziative anche di carattere sociale come la promozione della prevenzione alla ludopatia attraverso lo sport o come la promozione dello sport per il benessere psicofisico di adolescenti e adulti e ...

...si può restare in silenzio" per definire il femminicidio di massa del 7 ottobre un criminel'...de Pace 108 Massimo Bernardo 109 Maurizio Bernardo 110 Cristina Berretta 111 Giorgio112 ......fondo e di non mettere un euro sul tema (nonostante le ripetute promesse) e votala nostra richiesta che sollecita questo impegno. Incredibile'. Lo dichiara il deputato del Pd Mauro, ...Il deputato Pd, ex ct di volley: «Le regionali Non ci si deve rassegnare al presente del Piemonte, che fa scopa con il sentimento nazionale, però bisogna costruire l’alternativa per battere Cirio e ...Twitch abbandona la Corea del Sud. A partire dal 27 febbraio, la piattaforma di streaming di Amazon non funzionerà più nel paese asiatico. Motivo: i costi. Dal 2016 infatti la Corea del Sud ha una “ta ...