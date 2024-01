Bernardeschi Juve | l’agente | «Si potrebbe fare…»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Federicotornare in Italia e allantus,Andrea D’Amico ne ha parlato a Radio 24 Federicotornare in Italia e allantus,Andrea D’Amico ne ha parlato a Radio 24. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Sifare prestito, ma non ho notizie da Toronto al momento. Vediamo, ora iniziano il ritiro precampionato…Se Insigne torna in Italia? Penso di no».

La Juventus, per rimpiazzare Kostic, ha già il nome su cui puntare. Si tratta di Federico Bernardeschi. Il ritorno in Italia dell'esterno del Toronto sta prendendo sempre più quota e l'addio di Kostic. È chiaro però che, per rivedere Bernardeschi in maglia bianconera, devono incastrarsi tutta una serie di fattori. Anzitutto la Juventus ha bisogno di cedere: Kostic è da tempo sul mercato. Il noto agente Andrea D'Amico, in un'intervista a Radio 24, ha parlato così del possibile ritorno alla Juventus.