“Beppe | quando sta città a 30?” | striscioni in piazza a Milano per chiedere al sindaco una città a 30 all’ora

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “non ama aspettare,“. Questa la scritta su alcunicomparsi nella notte in alcune zone delladi, peralGiuseppe Sala di velocizzare la realizzazione di unain cui il limite di velocità sulle strade è fissato a 30bianchi con la scritta “non ama aspettare,staa 30?” sono stati appesi in zonadel Duomo,Castello e all’Arco della Pace. In una nota diffusa dal gruppo di cittadini che hanno preso parte alla protesta si legge: “Abbiamo appena appreso che ...

... ma che è riuscito a sopravvivere alla strage,fu interrogato, disse che non era Olindo ... "Rifacciano il processo, chi sono i colpevoli", l'ira diCastagna contro Olindo e RosaAndando più a ritroso nel tempo, potremmo ricordare di, nel lontano 2013,Grillo si era dovuto difendere dopo aver incontrato degli esponenti di Casa Pound . "Il tempo delle ideologie è ...quando insieme ci lanciavamo in sfide amichevoli sulla pedana di salto in alto, al Campo Scuola di Catania. Le nostre trasferte in giro per l'Italia erano sempre piene di entusiasmo, risate e una ...Nella notte sono comparsi a Milano alcuni striscioni per chiedere al sindaco Sala di accelerare la realizzazione della città a 30 chilometri orari.