Benevento | Picariello | “Il Pd si aggrappa a quisquilie | lezioni da chi ha lasciato disastri”

"Troviamo ridicolo che il gruppo Pd si aggrappi ad un problema minimale occorso al Museo Diocesano e risolto rapidamente: si tratta di una speculazione su una quisquilia davvero disarmante. Tanto per chiarire ai tecnici del giorno dopo, non ci sono infiltrazioni dovute a difetti costruttivi, come ci è stato garantito dagli uffici ai quali va il nostro plauso. Ci saremmo attesi dal Pd invece un apporto utile per promuovere le tante bellezze e i tanti luoghi della città che l'amministrazione Mastella ha riqualificato, invece constatiamo ancora una volta si cavalcono banalità, costruendo castelli in aria", lo scrive in una nota l'esponente di maggioranza e presidente della commissione Pics Antonio. "Al Pd bisognerebbe rammentare che loro sono stati specialisti in incompiute e opere in stato di abbandono: dall'ex Malies alla Spina ...