Belsito | scoppia bombola Gpl | paura per un incendio in una villetta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 I Vigili del Fuoco intervengono per unin abitazione in località/San Nullo a Catania. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti la notte scorsa, poco dopo le 02,00, per unsviluppatosi all’interno di unaa due elevazioni in via Luciano Abramo nel quartiere di/San Nullo alla periferia nord di Catania. Sul posto hanno operato, per diverse ore, due squadre con autobotti di rincalzo. Spento l’si è messa in sicurezza una veranda esterna al cui interno si trovava una cucina alimentata da unadi GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) che èta all’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, senza provocare conseguenze ai ...