Belen Rodriguez e le foto dei suoi 14 anni | ecco com’era

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La showgirl ha pubblicato su Instagram delle vecchieritrovate in Argentina. I fan si stupiscono di quanto poco sia cambiata: "Stupenda ieri, oggi e sempre". L'articolo proviene da DireDonna.

Da qualche giorno è possibile prenotare in tutte le librerie il libro di Ilary Blasi e a spendere le prime parole sul nuovo progetto della ... (anticipazionitv)

Lei parla a briglia sciolta, mentre lui nicchia e preferisce tenersi alla larga dal discorso. Ecco in che maniera Belén e Stefano hanno scelto di ... (vanityfair)

Dopo essere rientrata in Italia dall’Argentina, Belen Rodriguez accompagna i figli a scuola : il siparietto con Santiago Archiviate le vacanze con ... (361magazine)

Belen Rodriguez , ospite di Domenica In, nelle passate settimane ha confessato senza mezzi termini i (presunti) tradimenti subiti da Stefano De ... (blogtivvu)

, ospite di Domenica In , nelle passate settimane ha confessato senza mezzi termini i (presunti) tradimenti subiti da Stefano De Martino . La showgirl ne sarebbe più che certa, anche ...Per l'occasione, inoltre, la Bruganelli ha affrontato uno dei temi più discussi di questo ultimo periodo, il presunto flirt con Antonino Spinalbese , padre di Luna Marì ed ex di, ...Belen Rodriguez ha chiamato (anche) Sonia Bruganelli: cosa c'è stato con Antonino Spinalbese Parla l'ex di Bonolis.Sonia parla del presunto flirt con Spinalbese e rivela: “Belen mi ha telefonata”. Andiamo a vedere nel dettaglio le sue parole ...