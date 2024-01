Belen Rodriguez a 14 anni | le foto su Instagram

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)sta vivendo una vacanza emozionante nella sua terra natia: l’Argentina. La showgirl, infatti, è partita alla volta del paese sudamericano per festeggiare in patria l’arrivo del nuovo anno. La conduttrice televisiva è accompagnata, in questo lungo viaggio, da tutta la sua famiglia e dai due figli Santiago e Luna Marì, avuti dall’ex marito Stefano De Martino e da Antonino Spinalbese. Maha deciso di far conoscere le bellezze uniche dell’Argentina anche al suo nuovo compagno: Elio Lorenzoni. Il manager, che fa coppia fissa da mesi con la showgirl, appare, infatti, negli scatti e nelle storie della conduttrice televisiva, che sta raccontando il suo viaggio spensierato ai suoi fan attraverso i contenuti postati sui suoi canali social. Di recente, però,...

Belen Rodriguez si è confessata in un’intervista a cuore aperto sulle pagine del nuovo numero di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini in ... (metropolitanmagazine)

Belen Rodriguez si è confessata in un’intervista a cuore aperto sulle pagine del nuovo numero di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini in ... (metropolitanmagazine)

Nuove rivelazioni disulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, durato tra vari tira e molla ben dieci anni. "Le relazioni passate mi hanno lasciato l'amaro in bocca, la consapevolezza di non ...ha tolto il 'segui' su Instagram ad Alessia Marcuzzi dopo una storia social di Stefano De Martino . Cosa è successo in queste ore Scopriamolo a seguire., il 'gesto' contro Alessia Marcuzzi: la storia di De Martino sul caffè, le similitudini Dopo i numerosi scoop di Alessandro Rosica (Investigatore Social),ha ...Belen Rodriguez è tornata a parlare della fine della sua storia con De Martino, di come si sarebbe sentita “tradita dagli amici”, e di Ilary Blasi. In un’intima intervista a Chi, Belen Rodriguez è ...Rodriguez è tornata a parlare del suo periodo buio e dei tradimenti che sostiene di aver scoperto dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino ...