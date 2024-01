Belen ora si lamenta del maschilismo | “Non vai più bene se non hai il sedere sodo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen – OraRodriguez sidel. Sì, non è una scenetta comica, ma dichiarazioni reali, rilasciate dalla conduttrice al settimanale Chi e riportate sull’Huffington Post.e il: “Se non hai ilvanno a cercare una più giovane” La signora ha ormai 40 anni. Non sarebbe nemmeno nella fase decadente, in verità. Eppure sidenuncia addirittura ildi cui sarebbe affetto il – guarda un po’ – arretratissimo Paese Italia. Ovviamente, la ex-showgirl oggi conduttrice la butta sul melodrammatico anzitutto. Sfogandosi sulla sua crisi di mezza età e sull’invecchiamento. “Mi sono sentita inutile, solo bella. Ma a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a ...