Belen | “In un Paese maschilista | se non hai più il cu*o sodo prendono una più giovane” Poi parla di Ilary Blasi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dopo aver a lungo taciuto, Belén Rodriguez ormai è un fiume in piena. Prima a Domenica In da Maria Venier, poi sui social e ora su Chi Magazine, che le dedica la copertina.”Vi racconto la nuova Belén, intervista esclusiva”, titola il settimanale. “La sofferenza mi stava divorando – afferma la 39enne, come riportato da Fanpage -. Ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile”. Ancora ha aggiunto: “Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un(l’Italia dunque?, ndr), se non hai più il c**o ...