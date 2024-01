Beatrice Luzzi Rivela il Motivo del Suo Ritorno al GF | “Il Consiglio di Mio Padre è Stato Fondamentale”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Recentemente,ha condiviso con Fiordeliso le ragioni che l’hanno spinta a farenella casa del Grande Fratello, dopo un’uscita temporanea. L’attrice è rientrata nel reality show l’8 gennaio, dopo cinque giorni di assenza dovuti alla scomparsa di suo. Nonostante non fosse chiaro se la sua assenza sarebbe stata definitiva, molti fan del programma erano preoccupati di non rivederla più in competizione. Ieri pomeriggio,ha confidato che è stata la sua famiglia a incoraggiarla a riprendere il suo percorso nel programma, dove si era già distinta come una delle protagoniste principali. Il Racconto disul Suoal GF, nel pomeriggio di ieri, ha spiegato a ...